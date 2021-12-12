Vaşak, yol ortasında görüntülendi - Haberler
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Vaşak, yol ortasında görüntülendi

Vaşak, yol ortasında görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Niksar ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak kara yolunda görüntülendi.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak kara yolunda görüntülendi.

Nesli birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, Niksar'dan Tokat istikametine otomobiliyle gitmekte olan bir vatandaş tarafından yola uzanmış halde, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün korna çalmasına rağmen hareket etmeyen vaşak, bir süre sonra yerinden kalktı ve ormanda gözden kayboldu.


Vaşak, yol ortasında görüntülendi

Vaşak, yol ortasında görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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