Varto Dernekleri Federasyonu'ndan eğitime bilgisayar desteği
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Varto Dernekleri Federasyonu'ndan eğitime bilgisayar desteği

İhlas Haber Ajansı / FATİH ÇELİK - Haberler | Güncel

Varto Dernekleri Federasyonu'ndan eğitime bilgisayar desteği Muş'un Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan'ın girişimleri sonucu okullara bilgisayar hibe edildi.

Varto Dernekleri Federasyonu'ndan eğitime bilgisayar desteği

MUŞ - Muş'un Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan'ın girişimleri sonucu okullara bilgisayar hibe edildi.

Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan'ın temin ettiği bilgisayarlar, Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği aracılığıyla ilçedeki Hürriyet Ortaokulu ile Aşağı Sırasöğütler İmam Hatip Ortaokulunda kurulan EBA destek sınıfları ile maddi durumu el vermeyen 2 öğrenciye teslim edilirken, tıp fakültesine devam eden kız öğrenciye ise diz üstü bilgisayar hediye edildi. Okulları Başkan Yardımcısı Tahsin Güneş'le birlikte gezen Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yıldırım Beyazgül, "Varto Dernekler Federasyonumuz ile Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak yürüttüğü bir proje ile Borusan Kocabıyık Vakfından sağlanan 33 bilgisayarla Milli Eğitim Müdürlüğümüzün temin ettiği 10 bilgisayar olmak üzere toplamda 43 bilgisayar ve tablet okullarımıza dağıtıldı. Uzaktan eğitimden dolayı evinde bilgisayarı ve tableti olmayan öğrencilerimiz, böylece gelip okullarındaki EBA noktalarında eğitim görmeleri sağlandı. Bütün Varto'muza ve bütün öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum. Bundan sonrada yiyecek ve giyecek yardımı yapmayı da planlıyoruz "dedi

Evlerinde bilgisayarları ve tabletleri olmayan öğrenciler ise EBA noktalarında derslerini yaptıklarını ve mutlu olduklarını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Varto Dernekleri Federasyonu'ndan eğitime bilgisayar desteği
Varto Dernekleri Federasyonu'ndan eğitime bilgisayar desteği
Varto Dernekleri Federasyonu'ndan eğitime bilgisayar desteği
Varto Dernekleri Federasyonu'ndan eğitime bilgisayar desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÇELİK

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