Varto'da toprak kayması: 1 yaralı
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Varto'da toprak kayması: 1 yaralı

Varto'da toprak kayması: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'un Varto ilçesi Bağiçi köyü mevkiinde hafriyat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandıVarto ilçesi Bağiçi köyünün alt tarafında yapılan hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

Muş'un Varto ilçesi Bağiçi köyü mevkiinde hafriyat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı

Varto ilçesi Bağiçi köyünün alt tarafında yapılan hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan Muhammed Sertkaya (32) adlı işçi, çevrede bulunanlar tarafından yapılan çalışma sonucunda kurtarılarak Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Muhammed Sertkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. - MUŞ

Varto'da toprak kayması: 1 yaralı
Varto'da toprak kayması: 1 yaralı
Varto'da toprak kayması: 1 yaralı
Varto'da toprak kayması: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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