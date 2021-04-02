Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
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Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı

İhlas Haber Ajansı / FATİH ÇELİK - Haberler | Yaşam

Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı Muş'un Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı, Ramazan ayı öncesi muhtaç 4 bin kişiye giyim yardımında bulundu.

Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı

MUŞ - Muş'un Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı, Ramazan ayı öncesi muhtaç 4 bin kişiye giyim yardımında bulundu.

İlçe merkezi ile köylerde tespit edilen dar gelirli 4 bin kişiye giyim yardımı yapıldığını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, "Ramazan ayı virüsten dolayı arzu ettiğimiz ve istediğimiz şekilde geçmeyecek. Yine de Allah'ın izniyle bereketiyle gelecek. Bizde Varto Belediyesi olarak ilçede ve köylerinde bulunan ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye Ramazan ayı öncesi giyim yardımında bulunuyoruz. Bugün itibarı ile dağıtmaya başladık. Onların dağıtımı yapılıyor. Varto'daki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa yardımcı olabildiysek mutluluk duyuyoruz. Kaymakamlık olarak, belediye olarak başta İslam aleminin ve tüm Vartoluların ve Türk ulusunun Ramazan ayının hayırla vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi.

Yardımlardan dolayı memnun olduğunu dile getiren Süleyman Taş ise "Bu Ramazan ayında fakirleri düşünen kaymakamımızdan Allah razı olsun, kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Varto Belediyesi Zabıta Memuru Orhan Çelik de, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı'nın destekleriyle ihtiyaç sahibi kişilere giyim yardımında bulunduklarını belirtti.

Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
Varto'da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÇELİK

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