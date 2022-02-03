Varşova'da Yunus Emre korosu konser verdi

Polonya'da Varşova Yunus Emre Enstitüsü 2022 Yılı Türkçe öğretimi ve kültür sanat faaliyetleri, Yunus Emre korosunun verdiği konserle başladı.

Şef Tuğçe Stawiarz yönetimindeki koro, Varşova Yunus Emre Enstitüsünde verilen konserde Türkçe ve Lehçe şarkılar seslendirdi.

Çok sayıda seyircinin katıldığı gecede Belaruslu Türkolog Karalina Komar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konseri çok beğendiğini ve Polonyalılardan Türkçe şarkılar dinlemenin kendisini duygulandırdığını söyledi.

Polonyalı sanatsever Jana Bazycka da Türk enstrümanlarını ilk kez dinlediğini ve çok ilginç bulduğunu belirterek, bu güzel geceyi yaşattığı için Yunus Emre Enstitüsü ailesine teşekkür etti.

Konsere gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Varşova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan, enstitünün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Her sene yaklaşık bin öğrenciye Türkçe eğitimi verildiğini dile getiren Akdoğan, Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın katılımıyla geçen yıl sonunda gerçekleştirilen Türk filmleri haftasının etkilerinin hala sürdüğünü söyledi.

Akdoğan, Yunus Emre Enstitüsü olarak bundan sonra da kültür sanat faaliyetleriyle Polonyalı sanatsevere hitap edeceklerini ifade ederek, Chopin gibi dünyaca ünlü müzisyenler çıkaran Polonya'da müziğe duyulan ilgiden yola çıkarak, Türk ritimlerini çok sesli enstrümanlarla Polonyalılara tanıtmayı ve böylelikle enstitüyü farklı bir estetik çerçevede bir sanat merkezi haline dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade etti.