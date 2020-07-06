Varoluşsal nasıl yazılır? TDK'ya göre varoluşsal mı, var oluşsal mı? Varoluşsal ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "varoluşsal". Peki, var oluşsal nasıl yazılır? TDK'ya göre varoluşsal mı, var oluşsal mı yazılır?

Varoluşsal kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki varoluşsal TDK'ya göre nasıl yazılır? Var oluşsal nasıl yazılır? Var oluşsal mı, var oluşsal mı? TDK'ya göre varoluşsal kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE VAR OLUŞSAL NASIL YAZILIR? Var oluşsal: Yanlış Varoluşsal: Doğru VAROLUŞSAL İLE ÖRNEK CÜMLELER Varoluşsal: sıfat Varoluşa ilişkin, varoluşla ilgili: "Konuyu saplandığı bu varoluşsal boyuttan çıkararak hafifletmek istedi." - Murathan Mungan Türk İşaret Dili Parmak Alfabesiyle Gösteriliş