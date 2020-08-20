Varlık Özmenek kimdir? Varlık Özmenek kimdir hayatı ve biyografisi!
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Varlık Özmenek kimdir? Varlık Özmenek kimdir hayatı ve biyografisi!

Ankara'da tedavi gören gazeteci Varlık Özmenek 77 yaşında vefat etti. Yaşanan gelişme sonrası Varlık Özmenek kimdir, Varlık Özmenek kimdir hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

Varlık Özmenek kimdir? Varlık Özmenek kimdir hayatı ve biyografisi!
20.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:02

Gazeteciliğin duayen isimlerinden Varlık Özmenek, Ankara'da hayata gözlerini yumdu. Üzücü haber sonrası Varlık Özmenek kimdir? Varlık Özmenek kimdir hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Varlık Özmenek kimdir?

VARLIK ÖZMENEK KİMDİR?

Varlık Özmenek, İnsan ve Toplum, Medya, İletişim, İnsan Kaynakları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Büyük Soygun'da Medya kitabının yazarıdır.

Varlık Özmenek 1943 yılında Eskişehirde doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Babasının Köy Enstitüleri'nin kurucularından olması nedeniyle Köy Enstitüleri'nde eğitim gören Özmenek Gazeteciliğe başladığı aynı yıl olan 1963'de Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu. Özmenek aynı anda 32 ayrı sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yürüttü.

Gazeteciliğe başladığı 1963'de Türkiye İşçi Partisi'ne de üye olan Özmenek, aynı anda 32 ayrı sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yürüttü. Hayatı boyunca da sivil toplumun gelişmesi için birçok derneğe üye oldu. Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ankara Film Festivali, Türk Dil Derneği bunlardan sadece bir kaçıydı. Özmenek'in İşte Sovyetler Birliği, Medya Terörizm ve Büyük Soygun'da Medya adında kitapları da bulunuyordu. Özmenek, sürekli basın kartı sahibiydi. Kendisi, Çağdaş Gazeteciler Derneği 1979 Yılın Gazetecisi, 1998 Çağdaş Gazeteciler Derneği Mustafa Ekmekçi Emek Ödülü, Medya Radyo Televizyon Gazeteciler Sendikası 2000 yılı İletişim Özgürlüğü Ödülü, 2016 İLEV Meslekte 50 Yıl Ödülü gibi ödüllere layık görülmüştü.

Basın dünyasına yaklaşık 50 yıl emek veren Varlık Özmenek, Spiker Aylin Özmenek ile evliydi. Özmenek'in Aslı ve Elif adında iki kızı, Deniz, Asya ve Kuzey adında da üç torunu var.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Yenigün,Yeni Ortam,Hürriyet,Politika,Vatan,Görev,Dünya,Şenola,Aydınlık, Demokrasi, Ülkede Gündem, İmece, 7 Gün, Yürüyüş, Adımlar, İlke(Hollanda) Bilim ve Sanat İSTA, THA, ANKA, TRT, WDR (Almanya), NOS, NPS(Hollanda), Sweden Radio TV (İsveç) Danimarka, Norveç, Belçika, SFB (Berlin Radyoları Türkçe Redaksiyonları) Radyo Mozaik

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