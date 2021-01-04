Varlık Fonu nedir? Varlık Fonu kimin? Varlık Fonu şirketleri!
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Varlık Fonu nedir? Varlık Fonu kimin? Varlık Fonu şirketleri!

04.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:02
Varlık Fonu nedir? Varlık Fonu kimin? Varlık Fonu şirketleri!

Milli piyango, at yarışı, THY gibi kamu kuruşların içinde olduğu Varlık Fonu nedir? Varlık Fonu kimin? Varlık Fonu şirketleri!

Finansal yatırımlar ile geliri arttırmaya yönelik çalışan fonlar Varlık Fonu nedir? Varlık Fonu kimin? Varlık Fonu şirketleri! Detaylar haberimizde.

VARLIK FONU NEDİR?

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye merkezli bir şirket. 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlık'a bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kuruldu. Şirketin kuruluş amacı 65. Türkiye Hükûmeti tarafından, "sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek" olarak açıklandı.

VARLIK FONU KİMİN?

10 Temmuz 2018 tarihinde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Şubat 2017'de hükûmetin, Temmuz 2016'dan beri süren olağanüstü hâl ile birlikte ilan etme yetkisine sahip olduğu kanun hükmünde kararname ile Halkbank, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul ve Ziraat Bankası dahil olmak üzere çeşitli büyük bütçeli kamu kuruluşları ve hazine arazileri bu fona devredildi. Bu kuruluşların Sayıştay denetimine tabi olmayan Varlık Fonu'na devredilmesi medyada yankı bularak beraberinde geniş çaplı eleştirileri getirdi.

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