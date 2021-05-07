Varank, yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki VLP aşının ikinci dozunu yaptırdı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın aşı vurulması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aşıyı vurulması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın aşı vurulması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aşıyı vurulması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koronavirüs'e karşı yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşının ikinci dozunu yaptırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran