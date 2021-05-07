Varank, yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki VLP aşının ikinci dozunu yaptırdı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın aşı vurulması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aşıyı vurulması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.