Varank, yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki VLP aşının ikinci dozunu yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Varank, yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki VLP aşının ikinci dozunu yaptırdı

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın aşı vurulması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aşıyı vurulması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın aşı vurulması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aşıyı vurulması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koronavirüs'e karşı yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşının ikinci dozunu yaptırdı.

Varank, yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki VLP aşının ikinci dozunu yaptırdı
Varank, yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki VLP aşının ikinci dozunu yaptırdı
Varank, yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki VLP aşının ikinci dozunu yaptırdı
Varank, yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki VLP aşının ikinci dozunu yaptırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Varank, yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki VLP aşının ikinci dozunu yaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 21:01:30. #1.14#

title