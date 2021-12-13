Varank: "Üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole olma yapılar dönemi bitmiştir" - Haberler
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Varank: "Üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole olma yapılar dönemi bitmiştir"

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girişi Salondan ve katılımcılardan görüntü Bakan Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı...

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girişi

Salondan ve katılımcılardan görüntü

Bakan Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katıldı. (1)

Varank: Üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole olma yapılar dönemi bitmiştir

Varank: Üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole olma yapılar dönemi bitmiştir

Varank: Üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole olma yapılar dönemi bitmiştir

AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri

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