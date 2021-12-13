Varank: "Üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole olma yapılar dönemi bitmiştir"
AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girişi Salondan ve katılımcılardan görüntü Bakan Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı...
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girişi
Salondan ve katılımcılardan görüntü
Bakan Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katıldı. (1)