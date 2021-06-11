Varank: "Bizden önce bu ülkede 1 gram dahi altın işletmeciliği yapılmamış"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu.