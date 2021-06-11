Varank: "Bizden önce bu ülkede 1 gram dahi altın işletmeciliği yapılmamış"
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Varank: "Bizden önce bu ülkede 1 gram dahi altın işletmeciliği yapılmamış"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (2)

Varank: 'Bizden önce bu ülkede 1 gram dahi altın işletmeciliği yapılmamış'
Varank: 'Bizden önce bu ülkede 1 gram dahi altın işletmeciliği yapılmamış'
Varank: 'Bizden önce bu ülkede 1 gram dahi altın işletmeciliği yapılmamış'
Varank: 'Bizden önce bu ülkede 1 gram dahi altın işletmeciliği yapılmamış'
Varank: 'Bizden önce bu ülkede 1 gram dahi altın işletmeciliği yapılmamış'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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Varank: "Bizden önce bu ülkede 1 gram dahi altın işletmeciliği yapılmamış" - Haberler
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