Varank: "En Önemli Yapısal Reformu Yerlileştirme Alanında Yapacağız"
- AK Parti Hatay mitingi AK Parti belediye başkan adaylarının partilileri selamlaması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in konuşması HATAY - Sanayi ve Teknoloji...
- AK Parti Hatay mitingi
AK Parti belediye başkan adaylarının partilileri selamlaması
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in konuşması HATAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Hatay mitinginde konuşma yaptı.
Kaynak: AA