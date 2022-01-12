Var Mısın Yok Musun Hamdi Bey kim, gerçekte kim? Birol Doğan kimdir

Bir dönemin en çok izlenen programlarından biri olan Var Mısın Yok Musun'da kim olduğu hep gizem konusu olan Hamdi Bey'in Acun Ilıcalı'nın yıllardır yanında olan Birol Doğan olduğu ortaya çıktı. Var Mısın Yok Musun Hamdi Bey kim?

VAR MISIN YOK MUSUN HAMDİ BEY KİMDİR?

TV100'de yer alan habere göre; Hamdi Bey olarak bilinen kişinin, Ilıcalı'nın Acun Firarda dönemlerinden bu yana yanında olan ve Ilıcalı'nın Feridun diye seslendiği kişiyle aynı kişi olduğu öğrenildi. Hamdi Bey ve Feridun olarak bilinen kişinin gerçek ismi ise Birol Doğan.

BİROL DOĞAN KİMDİR?

Birol Doğan, Acun Ilıcalı'nın hem iş hem özel hayatında sağ kolu olarak bilinmektedir. Tanınması, Var Mısın Yok Musun programında telefonla para teklifinde bulunan Hamdi Bey ile olmuştur. Fakat ondan önce de, Acun Firarda programında Acun Ilıcalı'nın "Feridun" diye seslendiği kişi de Birol Doğan'dı!

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