Vapurlar çalışıyor mu? İDO seferleri iptal mi?
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Vapurlar çalışıyor mu? İDO seferleri iptal mi?

15.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:56
Vapurlar çalışıyor mu? İDO seferleri iptal mi?

Kar ve yağmurun yağmasıyla birlikte Marmara Denizi'nde oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar vapurlar çalışıyor mu? İDO seferleri iptal mi? sorularını merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar ve yağmur uyarısının ardından İstanbul'da ilk kar yağışları gözlendi. İstanbul'un yüksek tepelerine, Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi'ne, Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer ve Arnavutköy'ün yüksek tepelerine yer yer kar yağdığı gözlendi. Bir yandan günlük hayatına devam eden vatandaşlar vapurlar çalışıyor mu? İDO seferleri iptal mi? sorularının yanıtını arıyor.

VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar ve yağmur uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da yer yer yoğun kar yağışlarından dolayı Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşulları oluşmaya başladı ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nde bazı seferler iptal edildi. Bursa ve İstanbul içi vapurların seferleri devam ederken, bazı seferler iptal edildi.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüslerinde 10.30'da Bursa'dan Kabataş'a kalkacak olanvapur ve Kadıköy'den Bursa'ya kalkacak olan 11.35 seferi,kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Son dakika gerçekleşen sefer iptallerini buradan görebilirsiniz.

Vapurlar çalışıyor mu? İDO seferleri iptal mi?
Vapurlar çalışıyor mu? İDO seferleri iptal mi?
Vapurlar çalışıyor mu? İDO seferleri iptal mi?
Vapurlar çalışıyor mu? İDO seferleri iptal mi?
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