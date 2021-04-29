Vanlı çiftçi uydudan kontrol edilen "akıllı" traktörle tarlasını sürüyor
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Vanlı çiftçi uydudan kontrol edilen "akıllı" traktörle tarlasını sürüyor

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Gevaş ilçesinde çiftçilik yapan Necmettin Yavuz, "akıllı traktör" olarak bilinen, uydu üzerinden kontrol edilen traktörle tarlasını ekti.

Van'ın Gevaş ilçesinde çiftçilik yapan Necmettin Yavuz, "akıllı traktör" olarak bilinen, uydu üzerinden kontrol edilen traktörle tarlasını ekti.

Atalan Mahallesi'nde bin dönüm arazisinde, şekerpancarı, fasulye ve karpuz üretimi yapan Yavuz, uydu üzerinden aldığı sinyal ile şoförsüz olarak hareket eden traktörüyle hem iş gücünden tasarruf etti, hem de milimetrik hesaplarla arazisinde ekim yapma imkanına kavuştu.

Yavuz, yaptığı açıklamada, uydu destekli sistemle çalışan ve sürücüsü bulunmayan araçla tarlasını ektiğini söyledi.

Arazisini modern teknikle ektiğini belirten Yavuz, "10 yıldır çiftçilik yapıyorum. Şu an 300 dönümlük tarlada şekerpancarı ekimini gerçekleştiriyoruz. Adana'da bir firmadan aldığım sürücüsüz traktörle tarlalarımın ilaçlama, ekim ve biçim işini yapıyorum." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise Van'da tarla başlarında artık modern tarım aletlerinin bulunduğunu söyledi.

Tarımda yüksek teknolojilerin kullanımıyla çiftçilerin daha az maliyetle daha fazla tarımsal üretim gerçekleştirdiğini aktaran Görentaş, şöyle konuştu:

"Çiftçimiz tarlasını sürücüsüz traktörle işliyor. Araç uydu üzerinden kontrol ediliyor. Çiftçiler bu araç sayesinde daha rahat tarla işlerini yapabilecekler. Teknolojik aletlerin yaygınlaşmasıyla birlikte tarımda elde edilecek verim de artacaktır. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, gıdanın ve tarımın önemi bir kez daha görüldü. Pandemi sürecinde tarımsal üretimde bir sorun yaşanmadı. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor. 29 Nisan-17 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanacak tam kapanmada il ve ilçe müdürlüklerimiz tarımsal faaliyetlerini sürdürecek çiftçilere izin belgesi verecektir. Bu yılın bereketli bir yıl olmasını diliyorum."

Vanlı çiftçi uydudan kontrol edilen 'akıllı' traktörle tarlasını sürüyor
Vanlı çiftçi uydudan kontrol edilen 'akıllı' traktörle tarlasını sürüyor
Vanlı çiftçi uydudan kontrol edilen 'akıllı' traktörle tarlasını sürüyor
Vanlı çiftçi uydudan kontrol edilen 'akıllı' traktörle tarlasını sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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