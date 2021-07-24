Vancouver Sanat Galerisi yerli çocukların anısına turuncuyla aydınlatıldı
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Vancouver Sanat Galerisi yerli çocukların anısına turuncuyla aydınlatıldı

Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Vancouver Sanat Galerisi yerli çocukların anısına turuncuyla aydınlatıldı Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver Sanat Galerisi'nin Robson cephesi, yatılı kilise okullarında hayatını kaybeden yerli çocukların anısına turuncu renkle aydınlatıldı.

Vancouver Sanat Galerisi yerli çocukların anısına turuncuyla aydınlatıldı Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver Sanat Galerisi'nin Robson cephesi, yatılı kilise okullarında hayatını kaybeden yerli çocukların anısına turuncu renkle aydınlatıldı. Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs'ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.

Vancouver Sanat Galerisi yerli çocukların anısına turuncuyla aydınlatıldı
Vancouver Sanat Galerisi yerli çocukların anısına turuncuyla aydınlatıldı
Vancouver Sanat Galerisi yerli çocukların anısına turuncuyla aydınlatıldı
Vancouver Sanat Galerisi yerli çocukların anısına turuncuyla aydınlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş

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