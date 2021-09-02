Vana çalan hırsızlar, çaldıklarıyla birlikte yakalandı
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Vana çalan hırsızlar, çaldıklarıyla birlikte yakalandı

Vana çalan hırsızlar, çaldıklarıyla birlikte yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir inşaattan 22 adet yangın boru vanası çalan 3 şahıs, çaldıklarıyla birlikte yakayı ele verdiler.

Malatya'da bir inşaattan 22 adet yangın boru vanası çalan 3 şahıs, çaldıklarıyla birlikte yakayı ele verdiler.

Edinilen bilgilere olay, Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde bulunan bir inşatta meydana geldi. Bir inşaattan faili meçhul 22 adet yangın boru vanasının çalınması olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Çaldıklarıyla birlikte yakalanan şahıslar, polis ekipleri tarafından adli mercilere intikal ettirildiler. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vana çalan hırsızlar, çaldıklarıyla birlikte yakalandı - Haberler
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