Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
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Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Van ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Van Valiliğince, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Edremit ilçesindeki bir otelde resepsiyon verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, resepsiyona katılan protokol üyelerini otel lobisinde karşıladı. Ardından kokteyle geçildi.

Bilmez ve Kurtoğlu, masaları gezerek davetlilerin bayramını kutladı.

Programa, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi
Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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