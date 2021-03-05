Van Valisi Bilmez, MHP İl Başkanı Güngöralp'i kabul etti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'i kabul etti.

Güngöralp ve beraberindekilerle bir araya gelen Vali Bilmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranlarına değindi.

Van'ın salgın sürecinde başarılı bir grafik çizdiğini aktaran Bilmez, "Son zamanlarda kentimizin durumu çok güzel ve hep mavi kalmamız lazım. Salgın döneminde esnafımız gerçekten zor durumdaydı ve hafta sonu iş yapamıyordu. Şu an hastanelerde durumumuz vaka sayısı olarak çok iyi." dedi.

MHP İl Başkanı Güngöralp, beraberindeki il başkan yardımcıları ve ilçe başkanları da Vali Bilmez'e, partinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin