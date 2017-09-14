Van Tso Seçimlerine Doğru

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) eski başkanlarından Zahir Kandaşoğlu, oda yönetimine yeniden talip olduğunu açıkladı.



Kandaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında, amacının Van'a ve esnafa hizmet etmek olduğunu söyledi.



Esnafın kendisini arayarak aday olmasını istediğini ifade eden Kandaşoğlu, şöyle konuştu:



"Gençlerin önü açık olsun istiyordum ancak esnafımız tekrar aday olmamı isteyince ben de onların bu kararına saygı duyarak Van TSO başkanlığına aday oldum. Esnaf, kentin asıl sahibidir. Herkesin esnafa saygı duyması gerekiyor."



"Seçimler ertelenmeli"



Kandaşoğlu, 7 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin ise ertelenmesi gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:



"Ekim ayında yapılacak TSO seçiminin ertelenmesi gerekiyor. Birçok üyenin yerleri değişmiş, birçok yeni gruplar dahil olmuş. Bizler TSO seçimlerinin kasım ayında olmasından yanayız çünkü yangından mal kaçırmıyoruz. Daha ilçeler seçimlerini yapmamışken, 30 bin üyeye sahip Van TSO'nun neden bu kadar erken seçime gittiğini anlamış değiliz. Bizler adil olarak seçimin kasım ayında yapılmasını istiyoruz."