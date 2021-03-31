Van TSO: "Aşkale Çimento haksız rekabet oluşturmaktadır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van TSO: "Aşkale Çimento haksız rekabet oluşturmaktadır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van TSO: 'Aşkale Çimento haksız rekabet oluşturmaktadır'

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Aşkale Çimento A.Ş.'nin fabrika alanında hazır beton tesisi kurarak en önemli müşteri kitlesi konumunda olan hazır beton üretim firmalarıyla haksız rekabet içerisine girdiğini duyurdu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Aşkale Çimento A.Ş.'nin fabrika alanında hazır beton tesisi kurarak en önemli müşteri kitlesi konumunda olan hazır beton üretim firmalarıyla haksız rekabet içerisine girdiğini duyurdu.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, kentte çimento üretim faaliyetinde tek üretici firma konumunda bulunan Aşkale Çimento A.Ş.'nin Van'ın çimento ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığı, faaliyet alanı nedeniyle de birçok sektör ile ortak çalışma yaptığı belirtildi. Bu ortak çalışmaların en önemli paydaşının ise hazır beton üretim tesisleri olduğu ifade edilen açıklamada, "Ancak Aşkale Çimento A.Ş. fabrika alanında hazır beton tesisi kurarak, asıl faaliyet amacının dışına çıkmış ve en önemli müşteri kitlesi konumunda olan hazır beton üretim firmaları ile haksız rekabet içerisine girmiştir. Hazır beton üretim tesislerinin hammadde üreticisi olan Aşkale Çimento A.Ş. ile rekabet içine girmesi mümkün değildir. Aşkale Çimento A.Ş.'nin de gerçekleştirdiği bu faaliyet etik değildir. Ayrıca ilimizde hazır beton üretimi yapan çok sayıda firma var iken ve bu alanda yeni bir tesise ihtiyaç duyulmadığı bir dönemde, işletmelerle haksız rekabete girmek, birçok işletmeyi iflasın eşiğine getirmektir. Aşkale Çimento A.Ş. yetkililerini hazır beton üretimi konusunda almış oldukları kararı yeniden değerlendirmeye, bununla beraber ilimizin en güzide ilçelerinden biri olan Edremit ilçemizdeki Aşkale Çimento Fabrikasının ve hazır beton tesisisin yol açtığı çevre kirliliği konusunda da ilgili kurum ve kuruluşları duyarlılığa davet ediyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Merve Boluğur Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van TSO: "Aşkale Çimento haksız rekabet oluşturmaktadır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 20:38:44. #1.15#
title