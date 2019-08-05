VAN Sikorsky helikopter Esra bebek için havalandı

Sikorsky helikopter Esra bebek için havalandı

Van'da dünyaya geldikten sonra oksijensiz kalan bebek Esra'nın, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman'a sevk edilmesine karar verildi. Durumun valiliğe bildirilmesinin ardından Esra bebek sabah saatlerinde Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesine ait Sikorsky helikopter ile Batman'a sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde doğum sancıları başlayan Esra Çokbilici, yakınları tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Çokbilici, bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum esnasında oksijensiz kalan Esra bebek, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman'a sevk edilmesine karar verildi. Karayolu ile sevkin yapalımayacağının belitilmesi üzerine Van Valiliği devreye girerek Esra bebeğin Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesine ait Sikorsky helikopter ile Batman'a gönderilmesi kararlaştırdı. Bunun üzerine sabah saatlerinde 112 sağlık ekibinin refakatiyle birlikte Esra bebek Batman'a götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA