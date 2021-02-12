Van Noter Odası Başkanı Tortamış İstanbul'a atandı

Van 1. Noteri ve Noter Odası Başkanı Betül Tortamış, İstanbul Büyükçekmece 1. Noterliğine atandı.

Tortamış, yaptığı açıklamada, 30 Haziran 2017'den bu yana Van 1. Noterliğini ve 29 Eylül 2018'den itibaren de Van Noter Odası Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 28 Ocak 2021 tarihli kararı ile Büyükçekmece 1. Noterliğine atandığını ifade eden Tortamış, Van'da 3 yıl 8 ay hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Çalışma arkadaşlarıyla Van halkına sevgi ve saygıya dayalı kaliteli hizmet sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Tortamış, şunları kaydetti:

"Bu süreçte her biri çok değerli birim amirlerimizin, memurlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın üzerimizdeki haklarının çok büyük olduğunu belirtmek istiyorum. Van'da görev sürem boyunca çok güzel insanlarla tanıştım. En zor anlarımda desteğini esirgemeyen, kol kanat geren dostlarım oldu. İnsanıyla, coğrafyasıyla 'Buram buram Anadolum' dedirten Vanlı kardeşlerime ve bu güzel şehrime Allah'a ısmarladık diyor ve haklarınızı helal etmenizi istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu