VAN Nefes borusuna fasulye kaçan minik Heval, yaşam mücadelesi veriyor
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VAN Nefes borusuna fasulye kaçan minik Heval, yaşam mücadelesi veriyor

Nefes borusuna fasulye kaçan minik Heval, yaşam mücadelesi veriyorHAKKARİ'de, evinin mutfağında ağzına attığı fasulye taneleri nefes borusuna kaçan İsa ve Şahide çiftinin 2,5 yaşındaki çocukları Heval Temeş, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Çocuk...

10.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:45

Nefes borusuna fasulye kaçan minik Heval, yaşam mücadelesi veriyor

HAKKARİ'de, evinin mutfağında ağzına attığı fasulye taneleri nefes borusuna kaçan İsa ve Şahide çiftinin 2,5 yaşındaki çocukları Heval Temeş, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde 2 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Anne Temeş, doktorların verdiği bilgiye göre nefes borusundaki fasulye taneleri çıkartılan oğlunun, ömür boyu yatağa bağlı kalacağını ve konuşamayacağını söyledi. Hakkari'nin Sümbül Mahallesi'nde yaşayan İsa ve Şadiye çiftinin 2,5 yaşındaki çocukları Heval Temeş, 18 Haziran'da evinin mutfağında fasulye tanelerini ağzına attı. Minik Heval'in öksürüp nefes alamaması üzerine ailesi çocuklarını hemen hastaneye kaldırdı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından minik Heval, Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Hastanede nefes borusuna kaçan fasulye taneleri çıkartılan Heval Temeş, daha sonra çocuk yoğun bakım servisine alındı. 2 aydır cihaza bağlı yaşam mücadelesi veren minik Heval'in beynine oksijen gitmediği için konuşamayacağı ve ömür boyu yatağa mahkum kalacağı belirtiliyor.

'ÖMÜR BOYU YATAĞA BAĞLI KALACAK'

Çocuğunun durumunu anlatırken duygulanan anne Şahide Temeş, "Evdeyken 18 Haziran günü çocuğumun nefes borusuna fasulye kaçtı. Hakkari Devlet Hastanesine götürdük. Oradan da Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Doktorlar, bize 'Çocuğunuz ömür boyu yatalak kalacak' dediler. Çocuğumun eski sağlığına kavuşması için iyi bir tedavi gerekiyor. Bu konuda yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz. Çocuğumun nefes borusundaki kuru fasulye taneleri çıkarıldı. Allah razı olsun buradaki doktorlar çok ilgileniyorlar. Çocuğum iyi olsun diye çabalıyorum, ama benim çabam de yetmiyor. Bu konuda destek bekliyoruz. Beynine oksijen gitmediği için konuşamıyor. Mama veriyorum bazen kusuyor, bazen yiyemiyor. Büyük ve küçük abdestini yapamıyor. Elimden bir şey gelmiyor. Elim bağlı bir şekilde bekliyorum" dedi.

VAN Nefes borusuna fasulye kaçan minik Heval, yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: DHA

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