VAN KARANTİNADAKİ 3 MAHALLE'DE SAĞLIK TARAMASI SÜRÜYOR Van'da 3 mahalle daha karantinaya alındı(2)Van'ın Merkez Tuşba ilçesinde, karantina altına alınan Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç Mahalleleri'nde karantina süreceidevam ederken, sağlık ekipleri, çalışma yürütüyor.

Van'da 3 mahalle daha karantinaya alındı(2)

Van'ın Merkez Tuşba ilçesinde, karantina altına alınan Gendelova, Kozluca ve Yalnızağaç Mahalleleri'nde karantina süreceidevam ederken, sağlık ekipleri, çalışma yürütüyor. 11 vakanın olduğu 3 mahalleye giriş sağlayan yol, jandarma ekipleri tarafından kapatılarak giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. 82 hane ve 650 nüfuslu Gendelova Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ise jandarma ekiplerinin denetimi altında mahalleye alınıyor.

Kaynak: DHA