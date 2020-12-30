Van'ın neyi meşhur? Van'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Van'ın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Van'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Van'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Van'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Van'ın en meşhur yemekleri, Van'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Van'ın neyi meşhurdur, Van'ın nesi meşhur? Van'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

VAN'IN NEYİ MEŞHUR?

Van ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Van Kahvaltısı

Ekşili

Kurut Aşı

Patates Mıhlası

Virik Çorbası

Tandır Balığı

Sergeser

Balkabağı Sarması

Etli Bostaniye Köfte

Van Çöreği

Keledoş

Acem Köftesi

Kavurmalı Uşgun Ekşilisi

Kavut

Ciğer Köftesi

Murtuğa

Van Baklavası

Kürt Köftesi

Van Pastası

Van'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.