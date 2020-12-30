Van'ın neyi meşhur? Van'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Van'ın nesi meşhur?
Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Van'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Van'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Van'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Van'ın en meşhur yemekleri, Van'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Van'ın neyi meşhurdur, Van'ın nesi meşhur? Van'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?
VAN'IN NEYİ MEŞHUR?
Van ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Van Kahvaltısı
- Ekşili
- Kurut Aşı
- Patates Mıhlası
- Virik Çorbası
- Tandır Balığı
- Sergeser
- Balkabağı Sarması
- Etli Bostaniye Köfte
- Van Çöreği
- Keledoş
- Acem Köftesi
- Kavurmalı Uşgun Ekşilisi
- Kavut
- Ciğer Köftesi
- Murtuğa
- Van Baklavası
- Kürt Köftesi
- Van Pastası
Van'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.