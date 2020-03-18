Van-Hakkari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü
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Güzeldere, Jandarma, Hakkari, Van, Güncel

Van-Hakkari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü

Van-Hakkari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştüVAN-Hakkari Karayolu'nun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki ayrı noktasına çığ düştü.

18.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:47
Van-Hakkari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü

Van-Hakkari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü

VAN-Hakkari Karayolu'nun 90'ıncı kilometresinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin iki ayrı noktasına çığ düştü. Jandarma her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için karayolunu trafiğe kapatırken, karayolları ekipleri yolu karden temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

Van kent merkezinde sabah saatlernden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Karla karışık yağmur, Van-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde bulunan 2 bin 750 rakımlı Güzeldere Geçidi'nin iki ayrı noktasına çığ düşmesine neden oldu.

Düşen çığlar yaralanma ve can kaybına neden olmazken, yolda önlem alan jandarma ekipleri her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 65 kilometreden itibaren yolu tarafiğe kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Karayolları karla mücadele ekipler de yoldaki karları temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı.Van-Hakkari Karayolu'nun 65'inci kilometrsinde durdurulan yüzlerce araç, yolun açılmasını bekliyor.

Kaynak: DHA

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