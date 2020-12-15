'Van Gölü Canavarı' sandılar domuz çıktı

'Van Gölü Canavarı' sandılar domuz çıktı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde balıkçıların Van Gölü Canavarı sandıkları canlı, domuz çıktı.

Van Gölünün Gevaş mevkisinde balık avlayan balıkçılar, uzakta bir canlı cismin hareket ettiğini gördüler. Gördükleri canlı cisim karşısında heyecanlanan ve kısa süreli panik yaşayan balıkçılar, cismi cep telefonlarına kaydettiler. Cisme yaklaştıklarında ise görünenin Van Gölü Canavarı değil, bir domuzun olduğunu fark eden balıkçılar, o anı cep telefonlarına kaydettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ