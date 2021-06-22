Van'daki Dönemeç Şelalesi vatandaşların uğrak yeri oldu
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Van'daki Dönemeç Şelalesi vatandaşların uğrak yeri oldu

Van'daki Dönemeç Şelalesi vatandaşların uğrak yeri oldu
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Dönemeç Şelalesi, doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Dönemeç Şelalesi, doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki şelaleyi tercih ediyor.

Vatandaşlardan Yunus Avcı, doğayla iç içe zaman geçirmek için arkadaşlarıyla Dönemeç Şelalesi'ne geldiğini söyledi.

Herkesin bölgedeki güzellikleri görmesi gerektiğini belirten Avcı, "Bu yıl hava sıcaklığı daha çok hissediliyor. Şelalenin serin sularında gezmek inanılmaz güzel. İlimizde bunun gibi birçok doğa harikası yerler var, bunlara sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Batman'dan gelen Abdullah Keskin ise şelalenin muhteşem bir doğaya sahip olduğunu ifade ederek, bölgenin güzelliklerine hayran kaldığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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