: Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerin ailesine haber verildi

06.02.2020 00:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:07

Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün Türk bayrağı asılan babaevinden genel görüntüler

Taziye çadırında taziye görüntüleri

Şehit babası Selahattin Karagöz'ün taziyeleri kabulü

KOCAELİ - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün Kocaeli'deki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün babası Selahattin Karagöz ve ailesini ziyaret etti.

Kartepe İbrikdere Mahallesi'ndeki babaevine giderek baba Karagöz ve eşi Havva Karagöz'e taziyelerini ileten Büyükakın, bu acı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Şehidimize Allah rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çığ felaketinde şehit olan, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da rabbimden rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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