Van'daki ağrı polikliniği hastalara "şifa" dağıtıyor

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren ağrı polikliniği (algoloji) sayesinde hastalar ağrılarından kurtuluyor.

Kentte deprem sonrası hizmet vermeye başlayan poliklinik, il merkezinin yanı sıra çevre kentlerden gelen hastalara da hizmet veriyor.

Hastalıklarının verdiği ağrılardan kurtulmak için polikliniğe başvuran hastalar, uygulanan tedavinin ardından ağrılarından kurtuluyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, poliklinikte ağrıyı kesmek adına her türlü tedavinin yapılabildiğini söyledi.

Ağrıyı kesmek, dindirmek insanlara huzur, mutluk ve sağlık vermek için çalıştıklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda ağrı bilimi ile ilgili algoloji ünitesi mevcut. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 11 yıldır algoloji birimimiz mevcut. Zaman zaman verdiğimiz bu hizmet sekteye uğrasa da çoğunlukla algoloji uzmanlarımızın hastanemizde bulunması, hastanemize atanması ile beraber ağrı kesme hizmetini veriyoruz. Hastanemiz 3 basamak bir hastane. Burada ağrıyı kesmek adına her türlü girişim yapılabilmektedir. Sinir blokajından tutun diğer tedavilerin hepsi algoloji ünitemizde yapılmaktadır. 2 algoloji uzmanımız halkımıza hizmet vermektedir."

Algoloji Uzmanı Dr. İrem Özdemir ise polikliniğin özellikle kronik ağrı ile ilgilenen bir birim olduğunu belirterek, "Algoloji bilimi ağrıları tedavi etmek için çoklu branşlarla birlikte hasta değerlendirilip tedavisine yönelik işlemler yapar. Hastanede 7 aydır hizmet vermekteyim. Ağrı tedavisinde uygulanan tüm tedavi yöntemleri şu an hastanemizde uygulanabiliyor. Daha önce bu tedavileri almak için il dışına gitmek zorunda olan hastalarımız şu an hastanemize gelerek bu işlemlerin hepsini burada yaptırabilirler." diye konuştu.

Ağrı tedavisi için daha önce İzmir ve İstanbul'a gitmek zorunda kaldığını ifade eden Muhammet Emin Küçük ise "Allah devletimizden razı olsun. Bu bölümü açmalarına çok sevindik. Çok mutlu olduk. Bu bölümlerin daha fazlalaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu