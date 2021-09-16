Van'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi - Haberler
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Van'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gıda üretim ve tüketimi yapılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gıda üretim ve tüketimi yapılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, gıda mühendisleri eşliğinde, alışveriş merkezlerindeki kafe, restoran ve lokantalarda hijyen, fiyat tarifesi, gramaj, maske ve eldiven kullanımı konularında denetim yaptı.

Ekipler, iş yeri sahiplerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymaları yönünde de uyardı.

Van'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi

Van'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi

Van'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi

Van'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi - Haberler
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