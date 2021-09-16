Van'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gıda üretim ve tüketimi yapılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, gıda mühendisleri eşliğinde, alışveriş merkezlerindeki kafe, restoran ve lokantalarda hijyen, fiyat tarifesi, gramaj, maske ve eldiven kullanımı konularında denetim yaptı.

Ekipler, iş yeri sahiplerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymaları yönünde de uyardı.