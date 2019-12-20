Van'da yükümlülere yangın kursu

20.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:51

Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İpekyolu Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik 'Yangın Eğitimi' kursu düzenlendi.



Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İpekyolu Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursta; yangın güvenliği, yangın tedbirleri, yangını önleme ve yangınla karşı karşıya kalınması durumunda müdahale yöntemleri anlatıldı. Kurs sonunda uygulamalı yangın tatbikatı yapılarak yükümlülere tek tek yangın söndürme cihazları kullandırıldı.



Yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve bu konuda herkesin bilinçlenmesi için bu tür eğitimlerin önemi üzerine vurgu yapıldı. Eğitime katılan yükümlüler, eğitimlerin faydalı geçtiğini ve yangınlardan korunmanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardıklarını belirttiler.



Yangın eğitimi ve tatbikatı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor tarafından verilirken, eğitim ve tatbikata Van Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve müdürlükte görevli öğretmen Ayşe Çelebi de iştirak ederek gerekli desteği sağladı.



Kursiyerlerin sertifikalarının önümüzdeki günlerde ilgili yöneticiler tarafından törenle verileceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA