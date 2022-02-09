Van'da "torbacı" operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Van'da "torbacı" operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

AA, Cemal Aşan - Güncel
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Van'da

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, ekiplerce 3-9 Şubat tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 56,45 gram sentetik uyuşturucu, 4,3 gram eroin, 40,85 gram esrar, 32 sentetik ecza ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da torbacı operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

Van'da torbacı operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

Van'da torbacı operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

AA / Cemal Aşan - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Haberler

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