Van'da 'Şok' uygulaması; silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi gözaltında

VAN'da, polisin İpekyolu ilçesinde düzenlediği 'Şok' uygulamada çok sayıda tabanca, fişek ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'da, polisin İpekyolu ilçesinde düzenlediği 'Şok' uygulamada çok sayıda tabanca, fişek ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde 'Şok' ismini verdikleri uygulama yaptı. Uygulamada şüpheyle durdurulan 8 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ile 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN