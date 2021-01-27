Van'da 'Şok' uygulaması; silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi gözaltında
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Van'da 'Şok' uygulaması; silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi gözaltında

27.01.2021 14:04 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:07
Van'da 'Şok' uygulaması; silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi gözaltında

VAN'da, polisin İpekyolu ilçesinde düzenlediği 'Şok' uygulamada çok sayıda tabanca, fişek ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'da, polisin İpekyolu ilçesinde düzenlediği 'Şok' uygulamada çok sayıda tabanca, fişek ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. 

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde 'Şok' ismini verdikleri uygulama yaptı. Uygulamada şüpheyle durdurulan 8 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ile 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 


Van'da 'Şok' uygulaması; silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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