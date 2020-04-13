Van'da polisler, kendi maskelerini kendileri üretiyor VAN Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında harekete geçerek özellikle sahada görev yapan ekipler için siper maske üretimine başladı.

VAN Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında harekete geçerek özellikle sahada görev yapan ekipler için siper maske üretimine başladı. İkinisan Polis Evi'nde oluşturulan alanda, polis memurları tarafından 4 adet 3D yazıcıyla günde yaklaşık 60 siper maskenin üretimi yapılıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü, polis memurları için 3D yazıcılarla siper maske üretimine başladı. İskele Caddesi'nde bulunan İkinisan Polis Evi binasındaki odada 4 adet 3D yazıcıyla polis memurları tarafından günde 60 siper maske üretiliyor. Emniyet müdürlüğünün imkanları ile yapılan korucuyu maskeler, ilk etapta koronavirüsün yayılmasını engellemek için sahada denetim yapan personele dağıtılıyor.

'200 SİPER MASKE ÜRETTİK'

İkinisan Polis Evi'nde görevli Komiser Yardımcısı Aziz Günal, koronavirüs salgınına karşı koruyucu siperlik üretimine başladıklarını belirterek, "Sahada görev yaparken hem kendi sağlığımızı hem vatandaşın sağlığını korumak adına sağlık ekipmanlarına ihtiyaç var. Van Emniyet Müdürlüğü olarak siper maskeleri dışarıdan temin etmek yerine, kendimiz üretme yoluna girdik. Sayın Emniyet Müdürümüzün öncülüğünde siperlikleri üretime başladık. 4 adet 3D yazıcı ile üretime başladık. Üretilen bu siperlikleri sahada görev yapan personelimize dağıtımını sağlıyoruz. Günde 4 cihazla 60 maske üretebiliyoruz. Şu ana kadar 200 siper maske ürettik. Bu siperlikleri öncelikli olarak sahada çalışan personelimize, daha sonra diğer kurumlara dağıtılması düşünülüyor" dedi.

Kaynak: DHA