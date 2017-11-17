Van'da Park Açılışı

İpekyolu Belediyesince yaptırılan "Dr. Hakan Yurtkuran Parkı" törenle açıldı.



Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde, parkın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.



Vatandaşlara sağlık hizmeti veren bir kuruma destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, "Parka, Erciş depreminde kaybettiğimiz Dr. Hakan Yurtkuran'ın adını verdik. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum." diye konuştu.



Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur ise, törende Öztürk'e bir plaket takdim ederek parkın yapımından dolayı teşekkür etti.



Bin 200 metrekarelik alana kurulan parkta, çakıl taşları ve boyama alanları, kamelyalar, oturma grupları, basketbol sahası ve çocuk oyun parkı bulunuyor.