Van'da "Paramedik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" Paneli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "Paramedik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu panel düzenlendi.



Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, sağlık personelinin günde yüzlerce hastayla karşılaştığını ifade ederek, "Hastanın tedavisinde ilk aşamada sizin büyük rolünüz olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı eğitimleriniz ile ilgili hocalarınız mutlaka hem moral hem ahlaki, hem de etik değerler konusunda sizlere bunları anlatmıştır. Hepinizin bu değerlere uygun davranacağını biliyorum ve hepinizin Paramedik Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.



Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Kul ise, Paramediklerin Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında, "Size kanunlar çerçevesinde bir yetki verilmiştir. Bu yetkiyi iyi bir şekilde kullanmak zorundasınız. Tabi birde işin vicdan boyutu var. Çünkü çaresiz durumda olan insan, ona gösterdiğiniz ilgi ve alaka, her şey vicdanınız ile Allah arasında bir şey. Sizler olmasanız belki de hastalar hayat mücadelesini kazanamaz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Yrd. Doç. Dr. Sema Kaptanoğlu başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Kul, Numan Kaya, Sinan Şahin, Öğretim Görevlisi Hülya Kaplan ve Yakup Yılmaz birer sunum gerçekleştirdi. - VAN