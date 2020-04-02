Van'da öğretmenlerden 'evde kal' klibi VAN'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Gürpınar Güzelsu Borsa İstanbul (BİST) Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri için 'evde kal' klibi hazırladı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Gürpınar Güzelsu Borsa İstanbul (BİST) Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri için 'evde kal' klibi hazırladı. Öğretmenlerin hazırladığı klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronoviris nedeniyle yapılan çalışmalar devam ederken, virüsün yayılmaması ve sosyal mesafenin korunması için de sürekli çağrılar yapılıyor. Yetkililerin, sanatçıların yaptıkları 'evde kal' çağrılarına, Gürpınar Güzelsu BİST Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri de katıldı. Okul Müdürü Akif Bilgin ve 16 öğretmen, bir klip hazırlayarak, öğrencilerinin evde çıkmamalarını isteyip, duydukları hasreti dile getirdi. Hazırlanan klip sosyal medyada da paylaşıldı. Okul Müdürü Akif Bilgin, amaçlarının zor günlerde öğrencilerine moral vermek olduğunu söyledi. Bilgin, "Zorlu süreçte herkese sorumluluklar düşüyor. Biz de bunu dile getirmek için klip hazırladık. Öğrencilerimize ve ailelerine moral verirken ayrıca sosyal mesaj vermeye çalıştık. İnşallah en kısa zamanda öğrencilerimize kavuşuruz ve bu zorlu günler geride kalır" dedi.

Kaynak: DHA