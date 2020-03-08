Van'da Muhasebeciler Haftası kutlandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Van'da Muhasebeciler Haftası kutlandı - Haber
Muhasebe Haftası, Van, Güncel

Van'da Muhasebeciler Haftası kutlandı

Van'da '1-7 Mart Muhasebeciler Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

08.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 08:59
Van'da Muhasebeciler Haftası kutlandı

Van'da '1-7 Mart Muhasebeciler Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), '1-7 Mart Muhasebeciler Haftası' nedeniyle bir program düzenledi. Bir otelde düzenlenen programda konuşan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, son zamanlarda meydana gelen olaylar nedeniyle Muhasebeciler Haftası'nı üzüntü içerisinde kutladıklarını ifade etti. Şahin, "24 Ocak Elazığ depreminde 41 vatandaşımızı, 6 Şubat tarihinde Bahçesaray ilçemizde meydana gelen çığ felaketinde 41 vatandaşımızı, 23 Şubat tarihinde Başkale ilçemizde meydana gelen depremde 10 vatandaşımızı ve 28 Şubat tarihinde İdlip'te 33 askerimizi kaybetmenin üzüntüsüyle bir aradayız. Vefat eden ve şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.


Türkiye'de şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olunması gerektiğini dile getiren Şahin, "Bu kapsamda yapılacak kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı anlayış içerisinde yürütülen çalışmaların, ülke ekonomisinin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Şahin, "Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğimizi, iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz. Bu anlamda meslektaşlarımızın haftasını kutluyorum" şeklinde konuştu.


Mesleğe yeni başlayanlara ruhsatlarının verilmesi ile devam eden program, ikramlarla sona erdi.


Programa Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK başkanları ve mali müşavirler katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Dağda çobanlık yapıyordu, denize indi Türkiye 3.sü oldu Haber
Dağda çobanlık yapıyordu, denize indi Türkiye 3.sü oldu
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haber
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor Haber
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı Haber
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Can Yaman Berkay Şahin Müslüm Gürses
Spor İrfan Can Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Türk Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Van'da Muhasebeciler Haftası kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 09:34:34. #1.14#