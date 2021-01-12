Model uçak eğitimi alan öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor
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Model uçak eğitimi alan öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

12.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:22

Çaldıran Belediyesi, model uçak yapma ve model uçak uçurma kursuyla öğrencileri TEKNOFEST'e hazırlıyor.

Çaldıran Belediyesi, model uçak yapma ve model uçak uçurma kursuyla öğrencileri TEKNOFEST'e hazırlıyor.

Belediye binasında uzman eğitmenlerden haftada 2 gün eğitim alan öğrenciler, yoğun ilgi gösterdikleri kursta Çaldıran Belediyesinin temin ettiği malzemelerle model uçak yapmayı öğrendi.

Öğrenciler, yaptıkları model uçakları Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin katıldığı programda uçurmanın sevincini yaşadı.

Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin imkanlarıyla gençleri TEKNOFEST'e hazırladıklarını belirtti.

Öğrencilerin uzman eğitmenler eşliğinde model uçak yapmayı öğrendiğini aktaran Ensari, şöyle konuştu:

"Eğitimlerle gençleri model uçak pilotluğuna ve uçak mühendisliğine hazırlıyoruz. Çaldıran semalarında gençlerimizin pilotluk yapmalarını temenni ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız. Projelerine ve fikirlerine sahip çıkarak önlerini açmaya çalışıyoruz. Burada eğitim gören gençlerimizin TEKNOFEST'te başarılı olmalarını ümit ediyoruz. Şu anda ilçemizin seması gençlerimizin yaptığı uçaklarla renklendi."

Kursiyerlerden Diyar Aktaş, model uçak konusunda eğitim imkanı sağlayan ve ekipmanlarını karşılayan belediye yetkililerine teşekkür etti.

TEKNOFEST'e katılmayı çok arzuladığını dile getiren Aktaş, başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kursiyer Esma Çiçek de belediyenin desteğiyle model uçak uçurmayı öğrendiklerini ifade ederek, "Haftada iki gün belediyede, bir gün de alanda ders görüyoruz. Bu bizim açımızdan çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Model uçak eğitimi alan öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor
Model uçak eğitimi alan öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor
Model uçak eğitimi alan öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor
Model uçak eğitimi alan öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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