Van'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

VAN (AA) - Van Ticaret İl Müdürlüğü ve Gürpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.

Ürünlerin gramajı, fiyatı, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda denetim yapan ekipler, döviz kuru düşüşünün ürünlerin fiyatına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

Van İl Ticaret Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu ve Gürpınar Belediyesi Zabıta Müdürü Bedrettin Yüksek'in de katıldığı denetimlerde fiyatlarda indirim uygulayan market sahiplerine teşekkür edildi.

AA / Ali Çelik - Son Dakika Haberleri

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