VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
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VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bit, pire ve sivrisinek istilası nedeniyle kabusu yaşıyor.

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bit, pire ve sivrisinek istilası nedeniyle kabusu yaşıyor. Muhtar Fevzi Tunç sabaha kadar uyuyamadıklarını, önlem alınmaması durumunda hastalanacaklarını söyledi.

Gürpınar'ın 150 hane ve yaklaşık bin 500 nüfuslu Yolaşan Mahallesi'nde vatandaşlar, 2 yıldır evlerini istila eden pire, bit ve sivrisineklerle mücadele ediyor. Kendi imkanlarıyla sorunun üstesinden gelemeyen mahalleli, yetkililerden yardım istedi. Mahalle muhtarı Fevzi Tunç, Bunun ilaçlanması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Burada yaşayanlar hepsi hasta oldu. Benim mahalleme bağlı 4 mezrada da var. Allah rızası için bu konuya bir el atsınlar. Buranın nüfusu bin 500 civarında. Ayrıca su sıkıntımız var. Gece sabaha kadar uyuyamıyoruz. Her gün vatandaşlar beni arıyor, 'muhtar biz hastayız yatamıyoruz' diyorlar. Ben ilgili kurumlara defalarca müracaatta bulundum. Ama şu ana kadar mahallemizde ilaçlama yapılmadı dedi.

İbrahim Tunç ise, Ne biz ne de küçük çocuklarımız yatabiliyor. Geceleri ortaya çıkıyor. Gündüz gözüyle görülmüyor. Bir saniyede insanı yakıp hemen kayboluyor. İlaçlama olmasa bunları öldürmek mümkün değil. Yetkililerden ricamız, bir an önce gelip köyümüzü ilaçlasınlar diye konuştu.

Evindeki yorganların bazılarını ateşe verip, bir kısmını da silkeleyen Dilber Tunç da Mahallemizde akşam saat 20.00'dan sonra pire, bit ve sivri sinek kabusu yaşıyoruz. Bizi ısırıyorlar. Isırdıkları yer de kızarıyor ve şişiyor. Büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bunların ilaçlanması gerekir. Ahır, ev ve tandır evinde her yerde var. Lütfen buna çare bulunsun ifadelerini kullandı.

VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI
VAN'DA, MAHALLEYİ BİT VE PİRELER SARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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