Van'da karantinaya alınan mahallede bir kişi öldü Van'ın İpekyolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede salgına yakalanan bir kişi hayatını kaybetti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede salgına yakalanan bir kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Ortanca Mahhalesi'nde yasak olmasına rağmen taziye kabul edilen evle bağlantılı Kovid-19'a yakalananların sayısı 128'e yükselirken, hastanede tedavi altına alınan bir kadın hayatını kaybetti, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde toprağa verildi.

Öte yandan, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde de yine taziye evi ile bağlantılı vaka sayısı 35'e yükseldi. Uyarıları dikkate almayıp taziyeleri kabul ettiği belirtilen kişiye idari para cezası uygulandı.

Van'da toplam vaka sayısı 478, taburcu olan hasta sayısı 378 oldu. Tedbir amaçlı 18 bin kişinin karantina uygulaması devam ediyor.

Kaynak: AA