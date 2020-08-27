Van'da kağıt toplayacısı çocuklar çöpe atılan Türk bayraklarını alıp tel örgülere astı Van'da kaydedilen görüntüleri izlerken duygulanmamak elde değil. Kağıt toplayarak geçimlerini kazanan iki çocuk, çöpe atılan Türk bayraklarını alıp tel örgülere astı.

Van'da Türk bayraklarının çöpe atıldığını gören kağıt toplayıcı çocuklar, bayrakları tek tek çıkarıp düzgün bir şekilde tel örgülere astı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

O anlara fark eden bir kişi anında kayda girdi. Görüntüler Twitter'da paylaşıldı. Türk bayraklarını kimin ya da kimlerin çöpe attığı ise henüz belirlenemedi.