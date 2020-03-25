Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İlçenin Güveçli kırsal mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

KAVGANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kırsal mahallede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA VAR

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Güveçli Mahallesi'nde iki aile arasında daha önceden yaşanan bir husumet dolayısıyla sabah saatlerinde kavga çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Çıkan kavgada 3 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 8 vatandaşımız da yaralandı. Olay sonrası yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken, jandarma ve polis olay mahallinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı" denildi.

Kaynak: AA