Van'da, havalimanında 224 kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi

İSTANBUL'a gönderilmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na, gelen bir yolcuya ait kolilerde X-Ray cihazında yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 224 botoks dolgu ürünü gele geçirildi.

İSTANBUL'a gönderilmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na, gelen bir yolcuya ait kolilerde X-Ray cihazında yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 224 botoks dolgu ürünü gele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili M.A.B. hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ferit Melen Havalimanına gelen M.A.B.'nin X-Ray cihazından geçerken üst araması ve getirdiği iki kolide arama yaptı. Aramada, kolilerde 224 kaçak botoks dolgu ürünü gele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili M.B.A., hakkında "5607 sayılı Kanuna Muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ