Van'da Gümrük Kaçağı 12 Bin 700 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Van'da Gümrük Kaçağı 12 Bin 700 Paket Sigara Ele Geçirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin 4 adrese düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi.

Van'da Gümrük Kaçağı 12 Bin 700 Paket Sigara Ele Geçirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin 4 adrese düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gürpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Güzelsu ve Günbaşı mahallelerindeki bazı adreslerde kaçak sigara olduğu belirledi. Farklı 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, evlerde arama yaptı. Aramalarda, gümrük kaçağı 12 bin 700 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 

- Van

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