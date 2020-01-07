Van'da 'Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor' projesi

07.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:12

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor' projesi kapsamında Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa'yı anma paneli düzenlendi.



Eski Van Şehri içinde bulunan tarihi Hüsrev Paşa Cami ve Külliyesinde yapılan program, ilahilerin söylenmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Bekir Koçlar ve Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Rahmi Tekin'in konuşmalarıyla devam eden program, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in katılımcılara belge vermesi ve Hüsrev Paşa Camii İmam Hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu tarafından hazırlanan hat sanatı sergisinin gezilmesiyle son buldu.



Konu ile ilgili bilgi veren Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor" protokolü kapsamında gençlerin geçmişlerini bilmeleri, Van'ın yetiştirmiş olduğu değerleri tanımaları ve onları rol-model almaları için düzenlenen programların devam ettiğini söyledi. Aktuğ, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gençlerimizin yaşadığı kenti tanımaları, bu kentin yetiştirmiş olduğu değerleri bilmeleri ve onları rol-model almaları için 'Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor' projemizi hayata geçirdik ve bugüne kadar içinde Vani Mehmet Efendi, Seyyid Ahmet Arvasi, Van Kulu Mehmet Efendi, eski Başbakanlarımızdan Ferit Melen gibi ülkemizin dini, sosyal ve siyasi hayatına sirayet etmiş, Van'ın yetiştirmiş olduğu önemli değerleri gençlerimize anlatmaya çalıştık, onları rol-model almalarını sağlamak için bu programları düzenliyoruz. İleri ki zamanlarda yine ülkemizin ve ilimizin tarihine kültürüne yön vermiş başka kişilikleri de gençlerimize anlatmaya çalışacağız. Yardım ve katkıları için Başta Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığına, Van Müftülüğüne, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Hüsrev Paşa Ortaokulu idareci ve öğrencilerine, Hüsrev Paşa Camii İmamı Ahmet Hüsrev Koyuncuya ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan Ulu Cami İmam Hatip Kayyımı İsmail Akdoğan'a, öğrenci ve diğer katılımcılara ayran aşı ikramında bulunan Haldi Otele teşekkür ederim" dedi. - VAN

Kaynak: İHA