Van'da evde çıkan yangında ölen iki kardeş toprağa verildi

27.01.2020 07:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:24

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden biri 3, diğeri 4 yaşındaki iki kız kardeş, göz yaşları arasında toprağa verildi.

Yukarıışıklı Mahallesi'nde anne Gamze Yıldız'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında ölen 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, Van Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından gece saatlerinde ailesine teslim edildi.

Yakınları tarafından alınarak aynı tabutta Yukarıışıklı Mahallesi'ne götürülen kardeşlerin cenazeleri, Merkez Camisinde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Yukarıışıklı Mezarlığı'na defnedildi.

Erciş ilçesine bağlı Yukarıışıklı Mahallesi'nde dün, anne Gamze Yıldız'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden olmuş, o sırada evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA